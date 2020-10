Peter Heerschop en Viggo Waas praten ook na 35 jaar vriendschap moeilijk over hun gevoelens, laten de cabaretiers woensdag weten in De Telegraaf.

"Iets rechtstreeks benoemen vind ik moeilijk", aldus Heerschop. "Dan giet ik het liever in een scène. Ik vergelijk dat een beetje met mijn vader. Die zei ook nooit 'Ik hou van jou'. In plaats daarvan ging hij altijd klusjes doen."

"Je weet het toch ook wel dat ik van je hou en wanneer ik verdrietig ben", reageert Waas op Heerschop. "Dat hoeven we niet per se uit te spreken."

In april vertelde Waas dat hij vermoedt dat het niet makkelijk is om van hem te houden. De cabaretier had de indruk dat hij ongrijpbaar is doordat hij ondanks eerdere therapie steeds terugvalt in een mechanisme van niet praten over zijn gevoelens.

Heerschop gaf in maart in een column uiting aan zijn gevoelens na de tramaanslag in Utrecht, waarbij vier doden en zes gewonden vielen. De bij Radio 538 door hem uitgesproken column werd verkozen tot radiomoment van het jaar.