"Pure angst" weerhoudt Patrick J. Adams ervan zijn voormalige Suits-collega Meghan Markle te bellen. Dat vertelt de 39-jarige acteur dinsdag aan Radio Times.



De acteur, wiens personage Mike Ross in de advocatenserie trouwt met Rachel Zane (Markle), "twijfelt er niet aan" dat hij haar "op ieder moment kan bellen". "Maar ik zou niet weten wat ik dan moet zeggen", aldus Adams.

Hij vertelt dat de twee met elkaar hebben ge-sms't nadat hun kinderen ongeveer een jaar na elkaar geboren werden en dat ze elkaar kraamcadeautjes stuurden.

Toch vindt Adams het lastig om telefonisch contact op te nemen met Markle. "Ik denk dat het uit pure angst is. Volgens mij ben ik bang voor het idee om het gesprek aan te gaan en de muur tussen ons in - wat voor muur dat dan ook is - af te breken."

Toch hoopt hij Markle binnenkort weer te zien. "Ik ben superblij dat ze weer terug is aan deze kant van de oceaan en ik zou haar graag snel weer zien. Ze heeft het ontzettend druk, dus hopelijk laat de tijd het toe. Maar ik ben trots op alles wat ze doet."

Adams en Markle verlieten Suits gelijktijdig. Adams keerde kort terug in het laatste seizoen van de serie. Suits werd uitgezonden tussen 2011 en 2019.