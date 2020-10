De beroemde blogger Perez Hilton heeft er spijt van dat hij bijna tien jaar geleden Ariana Grande zwartmaakte op zijn roddelwebsite en sociale media. Dat schrijft hij in zijn boek TMI: My Life in Scandal. "Het was zielig gedrag."

In 2011 ontmoette Hilton Grande voor het eerst. Ze was toen achttien en op zoek naar een manager om haar carrière op gang te helpen. Hilton, een bekend figuur in de entertainmentindustrie, zag haar potentieel en wilde met haar samenwerken. Maar uiteindelijk ging Grande met iemand anders in zee.

"Ik was echt gekwetst, dus jaren daarna was ik super kleinzielig tegenover Ariana op mijn website en op sociale media", schrijft de blogger in zijn nieuwe memoires. "Ik heb daar spijt van."

Het is niet het enige waar Hilton (echte naam: Mario Armando Lavandeira Jr.) met spijt op terugkijkt. "Ik heb van veel dingen spijt. Vooral omdat ik nu inzie dat ik nooit zo gemeen of hard hoefde te zijn. Een van de vele dingen waar ik spijt van heb is dat ik zo veel mensen heb gekwetst door ze nare bijnamen te geven en bovenal dat ik niet aardig was tegen de kinderen van celebrity's."

Ook het publiekelijk zonder iemands instemming bekendmaken van zijn of haar (al dan niet vermeende) seksuele voorkeur vindt hij nu problematisch. "Het spijt me dat ik dacht dat het oké was om beroemdheden te outen", vertelde hij aan BBC News. "Dat geloof ik niet meer."