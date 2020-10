Anniek Pheifer zou willen dat mensen zich bezighouden met belangrijkere zaken dan hun uiterlijk en hun "bikinibody". De actrice zegt in gesprek met VIVA dat wat op sociale media is te zien "allemaal zo egocentrisch is".

De 42-jarige actrice is blij dat er wordt gesproken over body positivity. "Maar van mij mag de focus van dat lichaam af. Je zou willen dat mensen in plaats van zich bezig te houden met hun uiterlijk en bikinibody, zich druk maken over belangrijkere zaken, zoals de impact van wat je eet op de wereld."

Pheifer herkent de goede gedachte achter diverse challenges op de platforms, maar vindt de uitwerking minder. "Ook die zwart-witfoto (waarin vrouwen elkaar steunden via de hashtag #challengeaccepted, red.) die we moesten plaatsen om elkaar te empoweren. Tuurlijk is dat belangrijk, maar iedereen ging wel haar knapste foto plaatsen, zo zelfzuchtig."

De actrice noemt het verder onzin dat het leven en relaties altijd spannend moeten zijn. "Dat kan toch helemaal niet? Ik heb dat met al dit soort leugens: het moet altijd maar spannend zijn, je moet altijd slank én perfect zijn… het wordt allemaal te hard gepredikt in bladen en op sociale media."