Kim Kardashian viert op 21 oktober haar veertigste verjaardag en hoewel ze dat een mijlpaal vindt die gevierd moet worden, vindt ze het geen enkel probleem dat ze ouder wordt.

"Ik word daar niet nerveus van. Ik doe er duidelijk alles aan om me jong te voelen en er op een bepaalde manier uit te zien. Maar ik ben vooral trots dat mijn kinderen weer een jaar erbij hebben met hun moeder", aldus Kardashian in gesprek met de Amerikaanse Grazia.

Kardashian was zelf 22 jaar oud toen haar vader overleed en beseft daardoor hoe belangrijk het voor haar kinderen is dat hun moeder in hun leven is.

De realityster was van plan haar veertigste verjaardag groots te vieren. "Ik had een fantastisch plan. Het thema was Wild, wild miss West. Manfred Thierry Mugler had een metalen kostuum voor me gemaakt. Een cowgirlkostuum."

Door de pandemie zal het feest kleiner uitvallen dan gepland. Het kostuum blijft voorlopig in de kast hangen. "Ik wil dat het echt een ding is. Dus misschien kan ik 'm volgend jaar aan, als ik 41 word. We kunnen dan toch wel doen alsof het m'n veertigste verjaardag is?"