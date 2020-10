Billie Eilish kreeg de dag na het winnen van vijf Grammy's een bemoedigend telefoontje van haar collega Alicia Keys, meldt de zangeres dinsdag in The Tonight Show.

"Geneer je er niet voor om lekker tof te zijn", herinnert Eilish zich de bemoedigende woorden van Keys eind januari. Diezelfde maand was bekend geworden dat de negentienjarige Eilish door de snelle roem depressief was geraakt.

Net als Eilish won Keys haar eerste Grammy muziekprijs toen ze erg jong was en kreeg later last van een depressie. De 39-jarige zangeres wilde haar jongere collega een hart onder de riem steken. Eilish zelf won in januari op achttienjarige leeftijd vijf Grammy's, waaronder die voor album van het jaar.

Vlak voor de bekendmaking van het album van het jaar tijdens de uitreiking van de Grammy's is te zien dat Eilish tegen zichzelf fluistert "laat het alsjeblieft niet mij zijn". "Dat deed ik omdat ik niet kon geloven dat ik überhaupt kans maakte om te winnen, niet omdat ik het niet wilde", legt de zangeres uit.