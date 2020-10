Kraantje Pappie en zijn vriendin Sarah verwachten een kind. Dat meldt de rapper maandag op Instagram. Het wordt het eerste kind van het stel.

De 34-jarige rapper plaatst een foto op het sociale medium waarop hij en Sarah dezelfde sneakers dragen en de artiest een paar kinderschoenen vasthoudt. "Met z'n drieën", schrijft de rapper erbij.

Kraantje Pappie en Sarah zijn al meer dan tien jaar bij elkaar. De rapper vertelde eerder in een interview met VIVA dat de twee in 2011 even uit elkaar zijn geweest, maar dat hij al snel "met hangende pootjes" bij haar terugkwam.

De artiest bracht in 2012 zijn debuutalbum uit. Sindsdien scoorde hij hits met nummers als Waar Is Kraan?, Lil Craney, Moment met Kris Kross Amsterdam en Tabitha en Rode Wijn met Maan.

Kraantje Pappie en zijn vriendin Sarah maken via Instagram bekend een kind te verwachten. (Foto: Instagram/Kraantje Pappie)