Zangeres SZA zegt niet minderjarig te zijn geweest toen ze een relatie had met rapper Drake. Via Twitter laat ze weten dat de relatie in 2009 plaatsvond en niet in 2008 zoals Drake op een onlangs verschenen lied rapt.

Drake is samen met 21 Savage en Metro Boomin te horen op het nummer Mr. Right Now. Hierop rapt de Canadese artiest dat hij in 2008 aan het daten was met de zangeres.

"Dat was in 2009", verbetert SZA hem nadat fans zich afvroegen of de in november 1990 geboren zangeres minderjarig was tijdens de relatie. Ze stelt dat het er in dit geval wel toedoet dat Drake er een jaartje naast zat. "Ik denk dat hij '08' (eight) gewoon wilde rijmen met 'wait'." Volgens de zangeres kan iedereen die haar kende in die tijd bevestigen dat de relatie in 2009 plaatsvond.

SZA zegt dat ze zich hierover wilde uitspreken, omdat ze duidelijk wil maken dat er niets verkeerds aan hun relatie was. "Het was compleet onschuldig en jaren geleden", besluit ze. De 29-jarige zangeres en de 33-jarige rapper zijn nog steeds vrienden.

SZA, geboren als Solána Imani Rowe, bracht in 2017 haar debuutalbum uit en scoorde haar grootste hit tot nu toe met All The Stars, een samenwerking met Kendrick Lamar. Ze nam ook liedjes op het Calvin Harris, Justin Timberlake, The Weeknd en Maroon 5.