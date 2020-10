Rapper Boef heeft dinsdag voor het gerechtshof Den Bosch toegegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan een deel van de snelheidsovertredingen waarvoor hij veroordeeld is. De rechter legde hem eerder een rijontzegging van achttien maanden op, omdat hij meerdere keren te hard heeft gereden. De rapper ging vervolgens in hoger beroep.

Boef, die in het echt Sofiane Boussaadia heet, werd in 2016 betrapt op een snelheidsovertreding. Hij had in totaal zes of zeven keer te hard gereden en moest een boete van 6.500 euro betalen. De artiest filmde zijn ritten vaak. De filmpjes werden op YouTube en Dumpert massaal bekeken.

Boef reed 181 kilometer per uur in een gebied waar een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur gold. Daarnaast reed hij harder dan 289 kilometer per uur op de A67, 248 kilometer per uur op de A2 en 293 kilometer per uur op de A58. Ook in augustus van dat jaar beging hij een aantal overtredingen.

Het Openbaar Ministerie (OM) noemde de ritten van de rapper eerder "excessief" en zegt dat deze snelheden "thuishoren op een circuit".

Boef was bij de zitting

Boef was bij de zitting, laat een woordvoerder van het gerechtshof aan NU.nl weten. De rapper beantwoordde vragen van de rechter. "Als jonge jongen dacht ik niet na over de consequenties", aldus Boef. "Het was gewoon een beetje stoer doen."

Binnen de bebouwde kom van Tilburg bereikte Boef volgens het OM een snelheid van 165 kilometer per uur. Dit ontkent de rapper: "Op de snelweg heb ik zeker weten te hard gereden. Maar er zaten meer mensen in de auto. Ik heb niet gereden in het centrum van Tilburg."

Advocaat vraagt om vrijspraak van overtreding in Tilburg

"Ik ga niet met vingertjes wijzen, ik zit hier voor mezelf. Maar ik was het in ieder geval niet", aldus Boussaadia. Zijn advocaat Khalid Kasem pleit in dat geval voor vrijspraak.

De rapper benadrukt meerdere malen dat hij in de afgelopen jaren flink veranderd is. "Ik was toen 22 jaar, nu 27. Een mens verandert en dat heb ik ook wel bewezen met de tijd", vertelt hij. "Ik kan er niks mooiers van maken, het was toentertijd gewoon een domme keuze."

Boef wil zijn rijbewijs terug

Boussaadia wil graag zijn rijbewijs terug, omdat mensen naar eigen zeggen van hem afhankelijk zijn. Zo heeft de rapper een vriendin zonder rijbewijs, moet hij naar bijeenkomsten en heeft hij meerdere werknemers. De rechter brengt daar echter tegen in dat Boussaadia "prima een chauffeur zou kunnen inhuren".



Op 20 oktober doet het gerechtshof uitspraak.