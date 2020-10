Delphine Boël heeft maandag in een persconferentie meer verteld over de nasleep van de rechtszaak en het onderzoek waarin bepaald werd dat zij de biologische dochter is van koning Albert van België. De kunstenares is teleurgesteld in hoe haar vader met de zaak omging en over haar sprak, zo laat zij aan de Belgische media weten.

"Ik heb sinds ik zeventien ben een goede relatie met hem, dus het voelde als een mes in mijn rug", zegt Boël, die al jaren beweerde dat zij de dochter van de koning is.

Albert II ontkende dit en stemde uiteindelijk toe om een DNA-test te doen, waaruit bleek dat de 52-jarige kunstenares zijn biologische dochter is. Boël mag zich ook officieel prinses noemen en mag van de rechter vanaf nu ook de achternaam aannemen van haar vader, Saksen-Coburg-Gotha.

Ze vindt dat deze zaak het imago van haar vader niet ten goede is gekomen. Betere communicatie tussen hen, maar ook vanuit de koning zelf, had dit volgens Boël kunnen voorkomen.

"Zodat we er allebei als winnaars uit konden komen. Hiermee doel ik niet over financiële afspraken of wat dan ook, maar dat we gewoon de situatie met elkaar konden bespreken."

Het enige dat de kunstenares naar eigen zeggen wilde is gelijkgesteld worden aan haar broers en zussen. "Ik kom uit een erg rijke familie (haar wettige vader Jacques Boël geldt als een van de rijkste Belgen, red.), dus ik was gek geweest als ik dit voor het geld had gedaan."

Boël: 'Zou uitnodiging van koninklijke familie wellicht accepteren'

Mocht Boël door de koninklijke familie worden uitgenodigd om een evenement of andersoortige bijeenkomst bij te wonen, dan zou ze de uitnodiging wellicht accepteren. "Maar omdat ze het zelf willen, niet omdat het zou moeten. Als er sympathie bij komt kijken, dan ga ik graag op de uitnodiging in. Ik ga gewoon door met mijn eigen werk, maar als ze toch een teken van leven zouden vertonen, dan keer ik hen de rug niet toe."

Boëls moeder Sybille de Selys Longchamps zou tussen 1966 en 1984 een relatie met de vorst hebben gehad. Albert II was bijna twintig jaar koning van België. Hoewel hij niet langer het staatshoofd is, mocht hij na zijn abdicatie de titel 'koning' behouden. Zijn zoon Filip nam de troon ruim vijf jaar geleden van hem over.