Duncan Laurence en zijn vriend Jordan Garfield zijn verloofd. De zanger deelt op Instagram een foto van een verlovingsring en schrijft daarbij dat hij van hem houdt.

Het stel is naar verluidt sinds begin dit jaar samen, de Nederlandse winnaar van het Eurovisie Songfestival in 2019 bevestigde de relatie echter pas in mei.

Via Instagram is Garfield iets uitgebreider over de verloving. "Voor iedereen die ik niet recent heb gesproken: ik ben de gelukkigste man op aarde. Ik heb Duncan ten huwelijk gevraagd en hij heeft ja gezegd. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest."

De 26-jarige Laurence maakte zelf vorig jaar augustus bekend dat zijn relatie met Gerco beëindigd was. Gerco was er bij toen de zanger in Tel Aviv won met Arcade.