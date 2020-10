Diederik Gommers en Famke Louise trekken samen op tegen corona. De ic-arts zegt in AD dat hij merkte hoe de zangeres rustiger werd, toen hij haar uitgebreid uitleg gaf over COVID-19.

"Ik heb ook kinderen thuis die zeggen: 'waarom moet dit allemaal'? Dat is toch logisch? Dan is het aan ons artsen om dat helder te maken. En bij Famke merkte ik het ook: heel veel is onbekend, maar ik merk als ik haar uitleg wat een virus doet, dat ze rustiger wordt."

Gommers heeft in de week na de protestactie #ikdoenietmeermee dagelijks met zangeres Famke Louise gebeld. Gommers laat maandag aan AD weten dat hij dat voornamelijk deed om haar te steunen.

'Te hard onderuitgehaald'

De 56-jarige medisch specialist en de 21-jarige zangeres zaten op dinsdag 22 september in de uitzending van Jinek. Famke Louise vertelde waarom zij de protestactie tegen de coronamaatregelen van het kabinet steunde.

Na de uitzending kreeg ze veel kritiek. Gommers, hoogleraar en voorzitter van intensivecarevereniging NVIC , zegt in de krant dat ze naar zijn idee "te hard onderuitgehaald werd".

"Dan zeggen mensen dingen als: 'Ja, ze kreeg ook geld voor campagnes.' Maar daar gaat het mij als dokter helemaal niet om. Het is mijn roeping om mensen te informeren en te zorgen dat we gezond blijven."

Famke Louise en Gommers informeren jongeren

Famke Louise liet kort na de uitzending van Jinek weten dat ze de actie niet meer steunde en is met Gommers gaan werken aan een online campagne om vooral jonge mensen te leren hoe ze zich tegen het coronavirus kunnen wapenen.

Gommers legt echter uit dat hij daarvoor enkel en alleen zijn medische kennis heeft gebruikt: "Ik zei tegen Famke: jij bent media-expert, jij moet maar kijken hoe we de boodschap gaan brengen. Ik ben dokter, geen mediakenner."

De ic-arts en zangeres zullen hun plannen maandagavond in de uitzending van Jinek toelichten.