Brad Pitt en Angelina Jolie staan vanaf maandag tegenover elkaar in de rechtbank. Over een aantal weken moet duidelijk worden hoe de voogdij over hun zes kinderen verdeeld wordt. De 56-jarige acteur en 45-jarige actrice steggelen daar al vier jaar over. NU.nl zet alle feiten en gebeurtenissen in deze slepende zaak op een rij.

In september 2016 staan de bladen en websites er vol mee: Brad Pitt en Angelina Jolie hebben besloten om na een huwelijk van twee jaar te scheiden. Ze kennen elkaar dan al ruim tien jaar en hebben samen zes kinderen: Maddox (nu 19), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14), en de tweeling Knox en Vivienne (12). "Onverenigbare verschillen" worden als reden genoemd.

"Het was de juiste beslissing", zegt Jolie in juni 2020 over de scheiding in een interview met Vogue India. De actrice spreekt in de media niet over de breuk en de nasleep. "Sommigen hebben daar misbruik van gemaakt", zegt Jolie. "Mijn kinderen zien daardoor leugens over zichzelf in de media, maar ik blijf ze eraan herinneren dat ze zelf de waarheid weten."



Het publiek krijgt alleen details over de scheiding te horen via de rechtszaak die in 2016 begint. Kort na hun scheiding verschijnen er berichten waarin Jolie beweert dat haar ex-man tijdens een vlucht in hun privéjet ontzettend dronken was geworden en zich schuldig maakte aan verbaal en fysiek geweld. Ook richting hun kinderen en dan met name hun destijds vijftienjarige zoon Maddox.

De 'slepende scheiding' in het kort September 2016: het stel vraagt een scheiding aan.

Jolie krijgt de volledige voogdij na de bewering dat Pitt de kinderen heeft mishandeld.

Vanwege een gebrek aan bewijs voor de bewering mag Pitt de kinderen af en toe onder toezicht zien.

2018: Pitt mag meer tijd doorbrengen met zijn kinderen, Jolie eist meer alimentatie.

April 2019: Pitt en Jolie gaan officieel weer als alleenstaanden door het leven na een wijziging van hun wettelijke status.

Oktober 2020: de scheiding is nog niet rond, omdat details rond de voogdij nog niet zijn vastgelegd. Pitt en Jolie gaan dit na vier jaar kortsluiten in de rechtbank.

Pitt en Jolie ontmoetten elkaar op de set van Mr. & Mrs. Smith. (foto: BrunoPress)

Geen bewijs voor mishandeling

Jolie krijgt daarna de volledige voogdij van hun kinderen toegewezen en er wordt een onderzoek gestart naar Pitt. De acteur, die de beweringen overigens ontkent, mag zijn kinderen alleen zien onder toezicht. Hij dient een verzoek voor een gedeelde voogdij in. Uit het inmiddels afgeronde onderzoek blijkt geen bewijs dat Pitt zijn kinderen heeft mishandeld.

De acteur wil daarnaast dat alle documenten rondom de voogdijzaak privé blijven. In een ingelaste zitting in december, drie maanden na hun aangekondigde scheiding, stelt Pitt dat Jolie te onvoorzichtig met deze informatie is omgegaan. Zo lekten de namen van de therapeuten van hun kinderen uit in de media, tot groot ongenoegen van de acteur.

Het leidt ertoe dat de zaak uit de media blijft. Tot juni 2018, wanneer de rechter besluit dat Jolie haar ex-man te weinig toestaat hun gezamenlijke kinderen te zien. De rechter spreekt zijn oordeel uit: de actrice moet Pitt meer gelegenheid geven om tijd door te brengen met zijn kinderen.

Jolie met Maddox, Shiloh, Vivienne, Zahara en Knox. (foto: BrunoPress)

'Jolie stelt onredelijke eisen'

In augustus 2018 wordt bekend dat Jolie's advocaat Lauren Wasser haar taken neerlegt. Wasser zegt dat Jolie "onredelijke eisen" stelt. Zo zou de actrice willen dat Pitt hun zes kinderen helemaal niet meer mag zien. Jolie schakelt direct een andere advocaat in voor een nieuwe wending in de zaak: ze beweert dat haar ex nog geen "noemenswaardige" alimentatie heeft betaald.

Volgens Pitt onzin: die zou al 9 miljoen dollar (ongeveer 7,66 miljoen euro) hebben overgemaakt in de afgelopen anderhalf jaar. Jolie's advocate beweert echter dat haar verzoek "niet onredelijk is". Het zou nodig zijn om hun scheiding af te ronden en "de weg vrijmaken naar de volgende fase in hun leven".

Bijna drie jaar nadat zij hun scheiding aanvroegen, in april 2019, gaan de acteurs weer officieel door het leven als vrijgezel nadat ze de rechter hun relatiestatus wettelijk laten vastleggen. Hun scheiding is nog steeds niet rond omdat ze het niet eens kunnen worden over hun voogdij.

Anno 2020 is daar nog geen verandering in gekomen. Sterker nog, ingewijden melden dat de spanningen tussen de acteurs flink zijn opgelopen en dat ze ook geen familietherapie meer volgen. Pitt wil legale voogdij over hun kinderen en de voogdij evenredig met Jolie delen. De actrice zou hier alleen voor openstaan als de kinderen niet in Los Angeles hoeven te wonen.

Pitt zal zelf getuigen in de rechtbank en heeft naast een aantal psychologen ook Jillian Armenante gevraagd om een verklaring af te leggen. De actrice speelde samen met Jolie in de films Girl, Interrupted en A Mighty Heart. Het is niet bekend waarom Armenante Pitt bijstaat. Op 23 oktober wordt er vermoedelijk een uitspraak gedaan.

"Een advocaat zei ooit: 'Er is geen winnaar in de rechtbank - het is meer een kwestie van wie er meer pijn wordt gedaan", vertelde Pitt in GQ. "Daarom streven we ernaar dat iedereen hier sterker en beter uitkomt. Een andere mogelijkheid is er niet."