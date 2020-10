April Love Geary heeft bevestigd dat zij en Robin Thicke een derde kind krijgen. Het gerucht ging al langer, maar het model deelde zondagavond een strandfoto van zichzelf in bikini en schreef erbij dat ze weer zwanger is.

"Sorry dat we niet met jullie kunnen afspreken. Er is een pandemie en ik ben opnieuw zwanger. We houden nou eenmaal van consistentie", aldus de 25-jarige Geary.

Met haar bericht doelt ze op haar vorige zwangerschappen. Dochter Lola Alain Thicke werd eind februari geboren, net als haar zusje Mia Love. Naar alle waarschijnlijkheid wordt ook het derde kindje rond die tijd geboren.

De 43-jarige zanger heeft een zoon uit een vorig huwelijk: Julian Fuego. Thicke en Geary zijn sinds eind 2018 verloofd, maar lijken geen haast met de bruiloft te maken.