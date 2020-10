Chrissy Metz heeft een nieuwe relatie, laat de actrice, bekend van de comedydramaserie This Is Us, weten via Instagram.

"Vanaf het moment dat ik je voor het eerst zag wilde en moest ik je leren kennen", richt Metz zich tot Bradley Collins. De actrice vermeldt niet wanneer zij en haar vriend elkaar leerden kennen en hoelang ze al een relatie hebben.

In maart 2018 bevestigde Metz dat er een einde was gekomen aan haar relatie met Josh Stancil. De twee acteurs uit This Is Us zouden als goede vrienden uit elkaar zijn gegaan. Metz was eerder al getrouwd geweest met Martin Eaden.

This Is Us vertelt het verhaal van het gezin Pearson, waarvan vader Jack (Milo Ventimiglia) is overleden. Het verhaal speelt zich af in verschillende periodes; vóór, rond en een tijd na de dood van Jack. In 2019 werd de serie verlengd met drie seizoenen.

Chrissy Metz richt zich tot haar nieuwe vriend. (Foto: Instagram/chrissymetz)