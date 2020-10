Koning Harald van Noorwegen, die twee weken geleden in het ziekenhuis werd opgenomen, gaat voorlopig nog niet aan het werk. Het Noorse koningshuis maakt zondag volgens Dagbladet bekend dat de 83-jarige koning nog in het ziekenhuis is en dat zijn zoon, kroonprins Haakon, voorlopig vervangend regent is.

De koning werd 25 september wegens duizeligheid en kortademigheid opgenomen.

De verwachting was dat hij snel zou worden ontslagen, maar hij wordt nog altijd onderzocht in het ziekenhuis. Het is nog niet bekend wat hij onder de leden heeft.

In december meldde Harald, die sinds 1991 op de troon zit, zich ook al ziek. Toen had hij een virusinfectie onder de leden.