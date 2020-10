Gordon heeft zondag een bericht op Instagram gedeeld waarin hij vertelt hoe het nu met hem gaat, nadat hij een week eerder beroofd en mishandeld werd door een tweetal indringers. De zanger en presentator dankt zijn volgers voor hun vele berichten en vertelt dat zijn nieuwe album, ondanks de recente gebeurtenissen, binnenkort uitkomt.

"Ik voelde me reddeloos maar door dit allemaal weet ik dat er zoveel meer goede mensen zijn dan slechte, daar blijf ik in geloven", vertelt de artiest.

"Ik zal verder gaan en moeten. Of ik ooit helemaal dezelfde word, zal de tijd uitwijzen."

Vlak voor de beroving werd bekend dat Gordon is besmet met het coronavirus, maar de zanger laat weten geen serieuze klachten te hebben. "Ik heb dus toch een sterk gestel."

Hij heeft besloten om ondanks de gebeurtenissen zijn nieuwe album alsnog op 12 oktober uit te brengen. "De Heling krijgt alleen nu wel nog meer betekenis dan voorheen. Ik vecht wederom mezelf weer terug en zelfs dit gaat me sterker maken dan ooit tevoren", besluit de artiest.

23-jarige man inmiddels aangehouden

Gordon vertelde woensdag dat twee indringers hem hadden vastgebonden en mishandeld, en creditcards en sieraden meenamen, waaronder een Rolex-horloge. "Ik ben geslagen, geschopt en vernederd, en ze dreigden me dood te steken. Ik was ervan overtuigd dat ik zou worden vermoord", aldus de zanger en presentator.

Toen de indringers met hun buit waren vertrokken, zou Gordon zichzelf hebben bevrijd en op straat alarm hebben geslagen. Beveiligers van een museum in Amsterdam-Zuid zouden hem te hulp zijn geschoten.

Gordon is behandeld door een dokter en gaat in therapie om de gebeurtenis te verwerken. Sinds de roof wordt zowel zijn woning als hijzelf beveiligd. Donderdagmiddag werd bekend dat een 23-jarige man is aangehouden wegens zijn mogelijke betrokkenheid. De politie liet weten dat meerdere arrestaties niet worden uitgesloten.