Ozzy en Sharon Osbourne hebben niet meer drie keer per dag seks, vertelde Sharon Osbourne onlangs in het Amerikaanse televisieprogramma The Talk.

"We weten allemaal dat Ozzy oversekst was. Dat is geen geheim. Hij had genoeg voor iedereen", aldus de 67-jarige Osbourne in het programma dat ze zelf medepresenteert.

"Het wordt minder. Het was vroeger drie keer per dag maar nu veel minder. Laten we zeggen een paar keer per week, wat normaal is in een langdurige relatie."

Het onderwerp kwam ter sprake toen Osbourne en haar medepresentatoren een onderzoek bespraken naar de seksuele driften van oudere vrouwen, waaruit bleek dat velen "nog steeds geïnteresseerd zijn in de intimiteit en de fysieke sensatie van seks op middelbare leeftijd".

'Het gaat niet meer alleen om de seks'

"Als je een relatie hebt, heeft deze hoogte- en dieptepunten. En afhankelijk van waar je bent met je relatie, hou je meer van elkaar", aldus Osbourne. "Seks verandert dusdanig dat het niet alleen om de seks gaat; het gaat om de intimiteit. Het gaat erom dat je bij de persoon bent van wie je houdt."

Later plaatste de presentatrice een foto op Instagram waarop zij en haar man samen in bad zitten, met daarbij de tekst: "Ik zoek hier gewoon naar ieders gevoel voor humor... Het is wat het is."

De Osbournes trouwden in 1982 en hebben samen drie kinderen: dochters Aimee en Kelly en zoon Jack. Met zijn eerste vrouw Thelma Riley kreeg Ozzy Osbourne twee kinderen en hij adopteerde haar zoon Elliot.

Sharon en Ozzy Osbourne in bad. (Foto: Instagram/Sharon Osbourne)