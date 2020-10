Gijs Staverman stelt het huwelijk met zijn vriendin Cher uit vanwege de nieuwe coronarichtlijnen. Dit meldt de NPO2-dj op Instagram.

"We hebben besloten om ons huwelijk even uit te stellen gezien de nieuwe richtlijnen van het RIVM. Maar we hebben alvast de foto", schrijft de 54-jarige radio-dj bij een foto van een bejaard koppel.

Vorig jaar december kondigde Staverman aan te gaan trouwen. Hij vroeg zijn vriendin in Las Vegas ten huwelijk.

Staverman heeft sinds vier jaar een relatie met zijn vriendin. Samen hebben ze twee pleegkinderen.