Noortje Herlaar en Barry Atsma krijgen samen een tweede kind, meldde Herlaar vrijdag voorafgaand aan de uitreiking van de Gouden Kalveren aan RTL Boulevard.

"We zijn heel blij", zegt Herlaar, die op de helft van haar zwangerschap is. "Het gaat goed met me, ik ben niet alleen op de rode loper." Het stel wil het geslacht van het kind nog niet bekendmaken.

"Ik ben over de ergste periode heen, dus ik denk dat het nu makkelijker wordt", vervolgt ze. "Ik zit lekker in mijn vel en voel me goed. Ik ben heel gelukkig."

De 35-jarige Herlaar, die actief is als actrice en zangeres, heeft sinds 2015 een relatie met acteur Atsma (47). Ze kregen in oktober 2018 een dochter: Bobbi. Uit een eerdere relatie heeft Atsma al twee dochters.

Herlaar viel vrijdag in de prijzen bij de uitreiking van de Gouden Kalveren, de belangrijkste filmprijzen in Nederland. Voor haar rol in Kapsalon Romy won ze een Gouden Kalf voor beste vrouwelijke bijrol.