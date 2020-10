De rechtszaak tegen de twee verspreiders van het seksfilmpje van Patricia Paay wordt op 15 oktober hervat, bevestigt de rechtbank Noord-Holland aan NU.nl na berichtgeving van Shownieuws.

Op die dag start om 9.00 uur de inhoudelijke behandeling in de rechtbank van Haarlem. Oorspronkelijk stond de rechtszaak in mei op het programma, maar die werd vanwege de coronacrisis uitgesteld.

Het seksfilmpje van Paay lekte in 2017 uit via sociale media. De 71-jarige zangeres spande daarop een zaak aan tegen de verdachten van 42 en 47 jaar oud en het digitale platform GeenStijl. De civiele rechter stelde haar in het gelijk. De verdachten en GeenStijl moesten haar een schadevergoeding van 30.000 euro betalen voor immateriële schade.

Los van de civiele zaak stelde het Openbaar Ministerie (OM) een strafrechtelijk onderzoek in naar de verspreiding van het filmpje. GeenStijl ging akkoord met een voorstel van het OM om een rechtszaak te voorkomen, maar de twee mannen verwierpen het aanbod. Daarop startte het OM alsnog een strafzaak.

Paay vertelde vorig jaar dat het verspreiden van het filmpje haar leven heeft verwoest. "Het heeft me veranderd. Ik ben veel minder gebekt en meer verlegen geworden", aldus Paay.