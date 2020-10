De 23-jarige man die donderdag werd aangehouden voor de overval op de woning van Gordon, zit nog twee weken vast. Dat laat een woordvoerder van de rechtbank Amsterdam vrijdag aan NU.nl weten na berichtgeving van RTL Boulevard.

De politie van Amsterdam wist in het onderzoek de identiteit van een van de mogelijke verdachten te achterhalen. Donderdagmiddag werd deze persoon opgespoord en aangehouden. De politie gaat ervan uit dat er bij de beroving nog iemand betrokken was en sluit daarom een tweede arrestatie niet uit.

Gordon vertelde woensdag in een interview met De Telegraaf dat twee indringers hem hadden vastgebonden en mishandeld. Zij zouden vervolgens creditcards en sieraden, waaronder een Rolex-horloge, hebben meegenomen. "Ik ben geslagen, geschopt en vernederd en ze dreigden me dood te steken. Ik was ervan overtuigd dat ik zou worden vermoord", aldus de zanger en presentator.

Toen de indringers met hun buit waren vertrokken, heeft Gordon zichzelf bevrijd en op straat alarm geslagen. Beveiligers van een museum in Amsterdam-Zuid zijn hem te hulp geschoten.

Gordon is behandeld door een dokter en gaat in therapie om de gebeurtenis te verwerken. Sinds de roof wordt zowel zijn woning als hijzelf beveiligd.