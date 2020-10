Gordon is overvallen en iedereen heeft er een theorie over, Nikkie Plessen haalt natte voeten en Famke Louise is bedreigd na corona-uitspraken. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Nu we allemaal zijn aangewezen op ons eigen huis en onze eigen spullen meer dan ooit zien, wil je niets liever dan je goed en veilig voelen in je eigen woning. Buiten is het guur en loop je risico op een coronabesmetting, dus is het fijn als je van je eigen huis weet dat het gewoon goed zit. Voor Gordon is dat momenteel niet het geval en dat is verschrikkelijk voor de zanger.

In zijn eigen huis in Amsterdam werd Gordon een week geleden op gewelddadige wijze overvallen door twee mensen. Hij werd daarbij vastgebonden en de daders namen creditcards en sieraden mee. "Ik dacht dat ik zou worden vermoord", vertelt hij. "Het leek een nachtmerrie. Ik ben geslagen, geschopt en vernederd en ze dreigden me dood te steken. Ik was ervan overtuigd dat ik zou worden vermoord. Ik probeerde rustig tegen de daders te praten, maar ze bleven maar tegen me schreeuwen."

Uiteindelijk rende Gordon naakt de straat op, maar werd door voorbijgangers niet geholpen. Pas toen hij de beveiligers van een museum bereikte kreeg hij de hulp die hij nodig had. "Een ding vraag ik me wel af, als iemand reddeloos verloren op straat smeekt om de politie te bellen, dat auto's en fietsers gewoon doorrijden. Ik geloof dat dat mij het meeste heeft gebroken van alles wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt."

Uit de hand gelopen date?

Ondertussen gaan in de media de theorieën over en weer, want wat is er nou gebeurd? Hoe kwamen die mannen binnen? Op sociale media wordt gesuggereerd dat Gordon een uit de hand gelopen date had en de mannen zelf had uitgenodigd. Maar deze week werd ook bekend dat de zanger het coronavirus heeft en dus in quarantaine zou moeten.

En door een journalist van De Telegraaf werd gesuggereerd dat Gordon niet zo had moeten pochen met de pracht en praal in zijn huis. Onzin, vond John van den Heuvel, die ook bij de krant werkt. "Ik snap dat mensen dat denken en zeggen, maar op het moment dat jij in een meer dan gemiddeld dure auto rijdt of een duur horloge draagt... Het is wel de omgekeerde wereld als je dan gaat zeggen: 'Dat mag je niet meer doen.'"

Hoe het echt zit komen we te weten als beide daders zijn opgepakt. Voor nu wil de politie wat informatie achter de hand houden om het onderzoek niet in de weg te zitten.

'Regen'laarzen

Goedkoop is duurkoop, leerden we deze week van Nikkie Plessen. De ondernemer vertelde in RTL Boulevard dat ze regenlaarzen van Dior had gekocht, maar dat die helemaal niet bestand bleken tegen de regen.

Voor 750 euro zou je verwachten dat je zonder enige problemen door een drassig veld zou kunnen lopen, maar dat er een duur label op zit betekent blijkbaar niet dat je voeten veilig zijn voor weersomstandigheden.

"Dus ik ga terug naar de winkel en ik zeg: 'Hé, jullie verkopen regenlaarzen, maar ze zijn niet waterdicht.' Ze zeiden: 'Ja, dat weten we'", aldus de stomverbaasde modeliefhebber.

Voor Nikkie zal het bedrag geen enorme last zijn, aangezien ze zo'n 28 miljoen euro waard zou zijn, maar het is voor de fans van de presentatrice wel een goede les. Niet alles wat je op sociale media ziet is net zo mooi in het echt.

'Heel Nederland haat mij'

Famke Louise heeft, in haar eigen woorden, ontzettend veel respect voor corona. Toch was zij vorige week een van de bekende Nederlanders die lieten weten "niet meer mee te doen". Uiteindelijk bleek dat vrijwel al diezelfde BN'ers gewoon nog door gingen met de coronamaatregelen, maar alleen een statement wilden maken.

Famke was degene die het hardst werd aangepakt, al was ze een van de weinigen die verantwoording aflegde in deze zaak. De influencer kreeg bedreigingen, haar auto was kapotgemaakt en ze voelde zich genoodzaakt met beveiligers over straat te lopen.

Famke heeft inmiddels afstand genomen van #ikdoenietmeermee en is hard bezig om zich in te zetten voor transparantie, zoals haar eigenlijke doel was. De influencer is in gesprek gegaan met Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), en start samen met hem een campagne met influencers om meer duidelijkheid te krijgen voor iedereen.

Maandag staan de twee gezamenlijk Eva Jinek te woord om alles uit te leggen, en er hopelijk voor te zorgen dat Famke weer gewoon veilig over straat kan.