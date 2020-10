Het gaat weer beter met Brian May nadat hij in mei getroffen werd door een hartaanval. Adam Lambert, de huidige leadzanger van Queen, vertelt in gesprek met Entertainment Tonight dat de gitarist zich naar omstandigheden goed voelt.

"Ik sprak hem laatst en het gaat beter met hem, wat natuurlijk geweldig is", zegt Lambert. "Het is iets waar je even van moet herstellen, maar ik ben blij dat het goed met hem gaat."

De band zit nu thuis wegens de uitbraak van COVID-19. Eigenlijk was het de bedoeling dat ze nu over de wereld zouden toeren. "Wie weet wat er was gebeurd als we op tour waren", zegt de zanger. "We weten nu dat hij in elk geval de beste medische zorg heeft gekregen en dat hij weer zo fris als een hoentje is."

Lambert vermoedt dat Mays hartaanval het gevolg is van het vele toeren van de band. "Het put je uit", zegt de zanger, die sinds acht jaar met Queen optreedt. "Het geeft je ook veel energie, maar je lichaam houdt er op een gegeven moment mee op. Na een tour ben ik altijd enorm moe en ik word bijna altijd verkouden als ik weer thuis ben."

May deelde eind mei dat hij een kleine hartaanval heeft gehad, een gevolg van de blokkade van drie aders. "Ik dacht altijd dat ik een gezonde man was, maar ik had dood kunnen gaan", vertelde de 73-jarige May.