Een Amerikaanse rechter heeft donderdag besloten dat Dr. Dre niet hoeft op te draaien voor de kosten van het veiligheidsteam dat zijn ex Nicole Young wil inhuren. Ze heeft een team uitgekozen dat, inclusief wat andere kosten, zo'n 1,5 miljoen dollar (1,28 miljoen euro) moet kosten.

Dr. Dre zei in de rechtbank best voor de beveiliging te willen betalen - zoals hij eerder ook al deed - maar het niet eens te zijn met de kosten, meldt TMZ op basis van documenten. De rechter gaf hem gelijk en vertelde Young dat zij zelf een team mag uitkiezen, mits het niet duurder is dan het team dat Dr. Dre eerder in de arm heeft genomen.

Young vroeg eind juni na een huwelijk van 24 jaar een scheiding aan en zegt dat ze sindsdien meerdere malen door fans van de muzikant met de dood is bedreigd. Voor haar bescherming zou Dre al een team hebben aangenomen. Volgens zijn ex stelde hij de regels voor dat team vast en kon hij op die manier over haar leven beslissen.

De rechter heeft Young aanbevolen een straatverbod voor Dr. Dre aan te vragen als hij inderdaad probeert haar te controleren. Daarnaast weigerde de rechter een zaak over de advocatenkosten, die zo'n 5 miljoen dollar bedragen, eerder dan januari te behandelen.