Verschillende Amerikaanse media, waaronder TMZ, melden dat Nicki Minaj woensdag is bevallen van haar eerste kind met muziekmanager Kenneth Petty.

Bronnen "dicht bij het koppel" vertellen aan TMZ dat de rapper woensdag in Los Angeles is bevallen. De naam en het geslacht van de baby zijn nog niet bekend.

Minaj trouwde in oktober 2019 met Petty, die ze al sinds haar zeventiende kent. De 37-jarige rapper en haar 42-jarige echtgenoot maakten destijds via Instagram bekend elkaar het jawoord te hebben gegeven. Nog voor het huwelijk kondigde Minaj aan te stoppen met rappen, omdat ze graag kinderen wilde. Dit nam ze later echter terug.

Petty raakte na het huwelijk in opspraak, omdat hij verzuimde zich in Californië te registreren als zedendelinquent. Hij werd in 1995 veroordeeld voor een poging tot verkrachting. Nadat hij voor de rechter verscheen, liet hij zich alsnog registreren, waarna hij afstand mocht doen van zijn enkelband en de staat weer kon verlaten.