Famke Louise en Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), starten samen een campagne waarin influencers en jongeren de mogelijkheid krijgen om kritische vragen te stellen aan experts over het coronavirus. Daarnaast gaan ze mondkapjes verkopen waarvan de opbrengst gaat naar mensen die financieel getroffen zijn door het virus, vertelt de zangeres donderdag aan RTL Boulevard.

"We gaan maandag een hele toffe campagne opnemen waarin influencers en jongeren aanwezig zijn om kritische vragen te stellen aan mensen die hier verstand van hebben. Ik ben blij dat ik een platform kan aanbieden. Het zal waarschijnlijk live te zien zijn op mijn YouTube-kanaal", aldus de zangeres.

Ook zullen de twee naar basisscholen en middelbare scholen gaan om vragen van leerlingen te beantwoorden.

Famke Louise ging aan tafel bij Jinek in gesprek met Gommers wat haar op veel kritiek kwam te staan. Naar aanleiding hiervan gingen de twee nogmaals in gesprek om samen na te denken over hoe jongeren beter bereikt kunnen worden met boodschappen over de coronaregels.

Maandagavond nemen Gommers en Famke Louise opnieuw plaats aan de talkshowtafel van Jinek.