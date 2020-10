Het huwelijk van Sylvie Meis en Niclas Castello verliep niet volgens het plan dat ze van tevoren hadden gemaakt, vertelt de presentatrice aan RTL Boulevard. De paparazzi dreigden de huwelijksceremonie van Meis te verstoren met geluidsoverlast als ze "te veel afgeschermd zouden worden".

"We hebben vanaf het begin af aan geprobeerd alles af te schermen, daar was een plan voor gemaakt. Het probleem is dat de paparazzi gaan klimmen. Ze hebben gedreigd om geluidsoverlast te veroorzaken als ze te veel afgeschermd zouden worden", aldus de presentatrice. "Op gegeven moment moet je het ook laten gaan, anders waren we nu nog niet getrouwd geweest."

Meis laat weten dat ze haar relatie met Castello zoveel mogelijk privé wil houden. "Die slag heb ik al lang verloren, maar hij nog niet. Hij kan dat nog steeds afschermen door ervoor te kiezen om niet met zijn gezicht op mijn Instagram geplaatst te worden. Het is een juridische keuze."

De ouders van de presentatrice waren niet bij het huwelijk. Voor de vader van Meis zou het in verband met COVID-19 te gevaarlijk zijn om naar Italië af te reizen. "Het was beter dat ze er niet bij waren, maar natuurlijk mis je ze ontzettend. Ze volgden de ceremonie via een livestream."

Op 19 september beloofde Meis eeuwige trouw aan Castello in Florence. De twee zouden eigenlijk in mei al trouwen, maar het coronavirus gooide roet in het eten.