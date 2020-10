Famke Louise moet sinds haar optreden in de talkshow Jinek, waarin ze zich uitsprak tegen de coronamaatregelen, met beveiligers over straat. De zangeres vertelt aan RTL Boulevard dat haar auto een dag na de uitzending werd vernield.

"Van de ene op de andere dag haatte heel Nederland mij", vertelt Famke Louise over de ophef die ontstond na de uitzending van Jinek. "De dag daarna is mijn auto helemaal kapot getrapt door mensen op straat. Ik moest met twee bodyguards op straat lopen, omdat het te gevaarlijk was. Dat heeft me mentaal wel echt kapot gemaakt."

Famke Louise kwam in opspraak nadat ze een filmpje op Instagram plaatste met de hashtag #ikdoenietmeermee. De hashtag werd door zeventig influencers gebruikt om hun ongenoegen te uiten over het kabinetsbeleid omtrent het coronavirus. De zangeres ging aan tafel bij Jinek in gesprek met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Diederik Gommers, wat haar op veel kritiek kwam te staan.

Inmiddels heeft Famke Louise afstand genomen van de hashtag, omdat ze niet meer achter de boodschap staat. Woensdag ging de zangeres nogmaals in gesprek met Gommers, om samen na te denken over hoe jongeren beter bereikt kunnen worden met boodschappen over de coronaregels.

Maandagavond nemen Gommers en Famke Louise opnieuw plaats aan de talkshowtafel van Jinek.