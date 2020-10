Manuel Broekman maakte onlangs zijn comeback als muzikant, nadat hij een tijd weinig van zich had laten horen. In gesprek met Playboy vertelt de acteur dat hij tijd heeft genomen om het verlies van zijn vader te verwerken.

"Vorig jaar heb ik een verschrikkelijk jaar gehad, mijn vader is in februari plotseling overleden, en ik heb er de tijd voor moeten nemen om dat te verwerken", aldus de 33-jarige acteur.

Pas na een langere tijd waarin hij ruimte voor zichzelf had, voelde hij zich beter en inmiddels gaat hij met nieuwe energie verder. Het gemis is er nog steeds. Broekman: "Laatst kreeg ik een nieuwe grote rol, en ineens werd ik overmand door verdriet omdat ik dat nieuws niet met hem kon delen. Dat verdriet zal ik waarschijnlijk de rest van mijn leven met me meedragen. Het is niet zo dat het er van de ene op de andere dag niet meer zal zijn."

Door het overlijden van zijn vader voelde Broekman zich niet van de ene op de andere dag volwassener. Volgens de acteur is dat een stapsgewijs proces.

"Ik voel me nog steeds niet echt volwassen. Ik kan nog steeds met de verwonderde blik van een kind naar de wereld om me heen kijken. Ik merk alleen wel dat ik minder bang ben om volwassen te worden dan vroeger. Tien jaar geleden was ik bang om in een bepaalde sleur te vervallen. Ik was bang voor burgerlijkheid; ik wilde reizen, feesten, elke dag verrast worden. Tegenwoordig vind ik het heerlijk om thuis te zijn en bijvoorbeeld lekker te koken."