De honden van de Oranjes, de eenden van Samantha Steenwijk of een halve kinderboerderij bij Nicolette Kluijver: bekend Nederland viert Dierendag met zijn favoriete huisdieren.

De koninklijke familie - Honden Luna, Nala en Skipper

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de drie prinsessen hebben drie labradors om voor te zorgen: Luna, Nala en Skipper. Op Instagram plaatsten de Oranjes een foto van de drie beestjes, die is genomen tijdens een wandeling op Landgoed de Horsten.

Nicolette Kluijver - 'Ark van Noach'

Nicolette Kluijver geldt als een van de grootste dierenliefhebbers onder bekend Nederland en woont dan ook op een boerderij. De presentatrice heeft paarden, schapen, kippen, honden, katten en konijnen rondlopen. Ze plaatst op haar sociale media regelmatig een foto met een van haar dieren. "Het is bijna de Ark van Noach bij ons. We hebben alleen nog geen giraffe en olifant, maar die zou ik ook wel graag willen", vertelt Kluijver zondag in het AD.

Samantha Steenwijk - Eenden Kiki, Coco en ChéChé

Samantha Steenwijk is dol op dieren. De zangeres plaatst regelmatig foto's en video's van zichzelf met honden, paarden en meer. Maar echt opvallend zijn de eenden die in de achtertuin wonen. Eenden Coco, Kiki en ChéChé komen regelmatig ook binnen langs om wat lekkers te halen.

Miljuschka Witzenhausen - Kippen en puppy Bo

Miljuschka Witzenhausen heeft voor Dierendag niet alleen jonge kippenkuikentjes gekregen, ook haar puppy Bo kreeg een cadeautje. Sinds zondag heeft de zwarte viervoeter een eigen Instagram-account.

Wendy van Dijk - Hond Binkie

Van honden wordt gezegd dat hun baasjes op ze gaan lijken. In het geval van toypoedel Binkie vindt Wendy van Dijk dat geen enkel probleem. Het hondje is iets meer dan drie jaar geleden bij Van Dijk en Erland Galjaard komen wonen en maakt helemaal onderdeel van het gezin uit.

Gerard Joling - Duiven

Gerard Joling heeft een ware duiventil in huis. De zanger is dol op de witte dieren en toont dan ook regelmatig met trots hoe het ze vergaat. Echt bijzonder wordt het als de beestjes eieren leggen.

Miss Montreal - Hond Lola

Miss Montreal, die eigenlijk Sanne Hans heet, heeft hond Lola al meer dan zes jaar bij zich in huis wonen. Op Instagram deelt ze regelmatig foto's van de terriër, die ook mee gaat op de boot en op vakantie met een busje.