Shia LaBeouf is aangeklaagd voor het stelen van een pet en het gebruik van geweld tegen een man met wie hij afgelopen zomer in Los Angeles een woordenwisseling had, schrijft TMZ.

De acteur, die eerder dit jaar te zien was in de deels autobiografische film Honey Boy, kreeg het in juni aan de stok met een man. Na de woordenwisseling raakten de twee slaags, waarna LaBeouf ervandoor ging met de pet van de man.

Naar verluidt raakte niemand zwaar gewond, maar de man deed wel aangifte en de politie stelde vast dat LaBeouf de aanstichter was van het geweld. Welke straf hem eventueel te wachten staat, is onbekend.

De 34-jarige acteur werd in 2017 veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar na een woede-uitbarsting en agressief gedrag tegenover een agent.