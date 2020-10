Donald Glover heeft zijn derde zoon gekregen in de periode rond de dood van George Floyd, meldt hij in een dinsdag verschenen interview in GQ. Het kind heet Donald, naar de in 2018 overleden vader van de acteur en rapper.

"Het was bizar", aldus Glover (37) over de geboorte, zonder de precieze datum te noemen. "Mijn zoon was een uur oud en ik keek naar de video van Floyds dood door politiegeweld. Terwijl ik net zo'n mooi moment doormaakte en mijn zoon naar mijn overleden vader had vernoemd."

Donald III heeft twee oudere broers: de vierjarige Legend en de tweejarige Drake. Glover kreeg de drie kinderen met zijn vriendin Michelle.

Als acteur speelde Glover in onder meer Community en Solo: A Star Wars Story en sprak hij de stem in van Simba in de liveactionremake van The Lion King. Als rapper met de artiestennaam Childish Gambino is hij vooral bekend van het maatschappijkritische nummer This Is America, waarvoor hij in 2019 vier Grammy's won.