Kris Jenner heeft via haar advocaat laten weten dat ze door haar voormalig bodyguard ten onrechte wordt beschuldigd van seksueel wangedrag, meldt TMZ woensdag.

"Kris ontkent met klem dat ze zich ooit ongepast heeft gedragen tegen Marc McWilliams", aldus Jenners advocaat Marty Singer. "De bodyguard werkte buiten het huis en is nooit in haar woning geweest."

Volgens Jenners advocaat is McWilliams ontslagen, omdat hij onder werktijd meerdere malen in slaap was gevallen. Het beveiligingsbedrijf waarvoor de bodyguard werkte zou dat besluit hebben genomen.

McWilliams beweert in een ingediende rechtszaak dat hij in mei 2017 het slachtoffer was van "een patroon van ongewenste seksuele toenaderingen en ander wangedrag". De bodyguard beschuldigt Jenner onder meer van opmerkingen over zijn lichaam, ongewenste aanrakingen en het tonen van delen van haar ontblote lichaam.

Volgens McWilliams heeft hij het ongewenste gedrag aangekaart bij zowel Jenner als het beveiligingsbedrijf, maar werd daar niets mee gedaan.

De bodyguard heeft in de zaak ook een aanklacht lopen tegen Jenners dochter Kourtney Kardashian. Hij werkte ook een tijd voor haar en beschuldigt haar van het overtreden van arbeidswetten.

De hoogte van de schadevergoeding die McWilliams eist in de rechtszaak is onbekend.