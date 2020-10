Eloise van Oranje is boos over de manier waarop haar broer Claus-Casimir wordt neergezet in de media, vertelt ze woensdag in een Instagram-story. Volgens Marc van der Linden en weekblad Weekend zou Claus-Casimir vanwege zijn "kwajongensstreken" naar de Schotse kostschool Gordonstoun worden gestuurd, maar daar is volgens de gravin niets van waar.

De irritatie is ontstaan bij de gravin naar aanleiding van uitspraken die Marc van der Linden afgelopen vrijdag deed in RTL Boulevard. Hij suggereerde dat de verhuizing te maken heeft met het vermeende gebrek aan discipline bij de jonge graaf. "Dan kan er een moment komen waarop ouders besluiten: als je zo doorgaat ga je naar een kostschool. En deze school staat daar juist bekend om, berucht zelfs, dat je daar discipline wordt bijgebracht", aldus Van der Linden.

Op haar Instagram-story laat de gravin weten zich niet te kunnen vinden in wat de royaltydeskundige beweert. "Wat een raar idee om te suggereren dat Claus wordt weggestuurd, terwijl het zo'n leuke en sociale jongen is. Daarnaast is hij ook een geweldige broer."

Eloise is ontstemd over de manier waarop er over haar broer wordt gesproken. "Hoe kan je zo over een jonge jongen praten en niet verwachten dat dit iets met hem doet. Doe normaal en houd je negatieve mening, die op niets gebaseerd is, voor je."

Eerder besteedde weekblad Weekend al aandacht aan Eloises levensstijl en publiceerde foto's van haar met een sigaret. Dat leidde tot een kritische reactie van haar ouders prins Constantijn en prinses Laurentien.