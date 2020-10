Usher is dinsdag voor de derde keer vader geworden. De Amerikaanse zanger heeft een dochter gekregen, genaamd Sovereign Bo Raymond. Dat laat hij weten op Instagram.

De R&B-zanger vertelt dat hij zich gezegend voelt door haar komst. "We voelen ons zo verheugd en vol liefde over haar komst, ons prachtige, kleine meisje." Op de foto is te zien hoe de baby zijn hand vastpakt.

De 41-jarige zanger laat weten dat hij voor de gelegenheid het nummer Isn't She Lovely van Stevie Wonder continu afspeelt.

Sovereign is het eerste kindje dat Usher krijgt met zijn huidige vriendin, Jenn Goicoechea. Eerder kreeg hij al twee zoons, Naviyd Ely en Usher, met zijn ex-vrouw Tameka Foster.