Kevin Hart is dinsdag voor de vierde keer vader geworden. Zijn vrouw Eniko is bevallen van een meisje genaamd Kaori Mai Hart, schrijft het stel op Instagram.

In het bericht laat de vrouw van Hart weten "dankbaar" te zijn voor de komst van de baby en zich "gezegend" te voelen. "Een klein beetje hemel is naar de aarde gestuurd. Welkom op de wereld, baby girl. We houden al zoveel van je", schrijft ze.

Hart heeft twee kinderen uit een eerder huwelijk, Heaven (15) en Hendrix (12). Met zijn huidige vrouw kreeg hij in 2017 zijn derde kind, Kenzo (2).

Eerder liet de komiek op Instagram al weten dat hij "God intens dankbaar is" voor de komst van een nieuw kind.