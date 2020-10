Armie Hammer bracht eerder dit jaar een periode in quarantaine door op de Kaaimaneilanden met zijn gezin en zijn vader en diens nieuwe echtgenote, waar hij mentale problemen aan overhield. De Call Me By Your Name-acteur vertelt in gesprek met GQ dat hij in therapie ging om het te verwerken.

"We keken naar de oceaan, maar konden er niet in. We keken naar het strand, maar konden er niet naartoe. We konden het appartement niet uit, we konden helemaal niets", aldus de 34-jarige acteur.

Hammer zegt dat het een intense periode was, vooral omdat hij "met alle sterke persoonlijkheden opgesloten zat in een kleine ruimte". "Ik had zoiets nog nooit meegemaakt en ging er niet goed mee om."

"Ik draaide bijna door en voelde me compleet machteloos. We zaten op een eiland waar de lockdown zo strikt was dat we niet eens post ontvingen. Het voelde heel opgesloten."

Na de quarantaineperiode nam Hammer contact op met een vriend die werkzaam is in de geestelijke gezondheidszorg. "Hij regelde dat ik twee keer per week met een therapeut kon praten. Dit zorgde ervoor dat ik alles weer op een rijtje kreeg en handvatten had om met alles om te kunnen gaan."

Hammer woont in leegstaand motel

De acteur is onlangs gescheiden van zijn vrouw, presentatrice Elizabeth Chambers. Momenteel woont hij met een vriend in een leegstaand motel dat ze samen opknappen.

Hammer vindt het fijn om even in een andere wereld dan in Hollywood te zijn. "Het is een geweldige vorm van therapie", vindt hij. "Sla met een hamer tegen een muur en je voelt je geweldig. Je voltooit taken en het resultaat van je werk zie je op de grond, liggend in een hoopje stof."

Hammer en de Amerikaanse televisiepresentatrice Chambers trouwden in mei 2010. Ze kregen twee kinderen: de vijfjarige Harper Grace en Ford (3).