Gordon is afgelopen zaterdag in zijn eigen appartement beroofd. Aan De Telegraaf vertelt de zanger woensdag dat twee indringers hem hebben vastgebonden en vervolgens creditcards en sieraden hebben meegenomen.

De zanger en presentator zou tijdens de roof een mes op zijn keel hebben gekregen. "Ik dacht dat ik zou worden vermoord", vertelt hij. "Het leek een nachtmerrie. Ik ben geslagen, geschopt en vernederd en ze dreigden me dood te steken. Ik was ervan overtuigd dat ik zou worden vermoord. Ik probeerde rustig tegen de daders te praten, maar ze bleven maar tegen me schreeuwen."

Toen de indringers met hun buit waren vertrokken, zou Gordon zichzelf hebben bevrijd en op straat alarm hebben geslagen. Beveiligers van een museum in Amsterdam-Zuid zouden hem te hulp zijn geschoten. De Amsterdamse politie laat aan De Telegraaf weten dat er een onderzoek is geopend. Hoe de twee daders de woning konden binnendringen, wordt vanwege het lopende onderzoek niet bekendgemaakt.

Gordon zou momenteel door goede vrienden worden bijgestaan en wordt behandeld door een dokter. Sinds de roof wordt zowel zijn woning als hijzelf beveiligd.

Presentator blijft 'voorlopig even offline'

De artiest laat via Instagram weten dat hij "voor het eerst in zijn leven geen woorden heeft". "De klap is immens en was mensonterend. Ik geloof dat ik hier nooit meer echt overheen ga komen. Ik ben voorlopig even offline."

Onlangs werd bekend dat Gordon met het coronavirus is besmet. Omdat hij positief is getest, zijn de opnames van het televisieprogramma 100 Jaar Jong stilgelegd.