Romee Strijd, die in mei bekendmaakte haar eerste kind te verwachten, heeft last van bekkeninstabiliteit. De pijn aan haar bekken zorgt ervoor dat ze het rustiger aan moet doen en momenteel aan het bed gekluisterd is, vertelt het model in haar Instagram Story.

"Ik ben wat minder actief dan gewoonlijk", vertelt de 25-jarige Strijd. "Dat komt omdat ik last heb van bekkeninstabiliteit. Dat betekent dat ik pijn heb bij het lopen of als ik andere bepaalde bewegingen maak."

Het Victoria's Secret-model moet voorlopig dan ook rust nemen. "Ik lig veel op de bank en in bed. Alles gaat wat trager dan normaal. Ik lees veel, werk wat, niks spannends", besluit Strijd.

Eind mei maakte het model samen met haar man Laurens van Leeuwen bekend een kind te verwachten. De twee krijgen een dochter, zo lieten ze in juni weten. Strijd en Van Leeuwen trouwden in 2018 in het geheim.