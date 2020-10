Volgens Meghan Markle zijn veel controverses rond haar uitspraken het gevolg van hoe anderen haar woorden interpreteren. De vrouw van prins Harry licht haar mening toe in een woensdag verschenen interview met Fortune.

"Als je luistert naar wat ik echt heb gezegd, dan is dat helemaal niet controversieel", aldus Markle. De voormalige actrice is van mening dat het leven makkelijker is als je de "ruis van desinformatie en al die meningen op sociale media weet uit te bannen".

"Ik kies ervoor om zo door het leven te gaan", vervolgt Markle. Samen met haar echtgenoot stelt ze via goededoelenstichting Archewell de negatieve aspecten van sociale media aan de kaak.

Markle en haar echtgenoot kregen op sociale media kritiek, omdat ze Amerikanen hadden opgeroepen te gaan stemmen en haatzaaierij tegen te gaan. De Amerikaanse president Donald Trump reageerde met de uitspraak: "Ik ben geen fan van haar. Ze heeft het waarschijnlijk al gehoord, maar ik wens Harry veel succes. Hij heeft het nodig."