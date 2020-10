Kelly Clarkson wordt door haar managementkantoor Starstruck aangeklaagd, omdat ze hen dit jaar te weinig commissie zou hebben betaald. Variety meldt dinsdag dat de zangeres haar management volgens de aanklacht nog ruim 1,2 miljoen euro verschuldigd is.

Clarkson ging in 2007 in zee met Starstruck Management Group en werkte de afgelopen dertien jaar met hen samen. Het bedrijf wordt aangestuurd door Narvel Blackstock, de vader van Clarksons voormalige echtgenoot Brandon Blackstock. Brandon en Clarkson vroegen eerder dit jaar een scheiding aan.

Clarkson en het bedrijf zijn volgens de aanklacht in 2007 mondeling overeen gekomen dat de zangeres een commissie van 15 procent van haar inkomen afstaat aan hen. Dat deed ze in de afgelopen jaren zonder problemen, maar dit jaar kreeg het bedrijf zo'n 1,6 miljoen euro en daar moet volgens hen nog 1,2 miljoen euro bij.

Ze verwachten dat dit bedrag tegen het einde van het jaar tot zo'n 4,6 miljoen euro zal oplopen door onder meer Clarksons werkzaamheden bij The Voice en haar eigen talkshow The Kelly Clarkson Show.

'Onmisbaar geweest bij haar succes'

In de aanklacht schrijft het bedrijf onmisbaar te zijn geweest bij Clarksons hitsingles, Grammy-winsten en succes op televisie. "Ondanks ons harde werk en toewijding heeft Clarkson besloten ons niet langer te betalen waar we contractueel recht op hebben", valt te lezen in de aanklacht.

Clarkson heeft nog niet inhoudelijk op de aantijgingen gereageerd. Wel plaatste ze een gif op Twitter die een reactie op de aanklacht lijkt.

Clarkson brak in 2002 door in de Verenigde Staten toen ze de eerste editie van American Idol won. Ze scoorde vervolgens een reeks internationale hits waaronder Because Of You, Since U Been Gone, My Life Would Suck Without You en Stronger (What Doesn't Kill You).