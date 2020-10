Mariah Carey heeft haar leven beschreven in haar memoires The Meaning of Mariah Carey. In het boek vertelt ze over haar jeugd, haar relaties en haar imago als superster. NU.nl somt de meest opzienbarende onderdelen op.

De beschreven verhalen zijn vanuit het perspectief van Carey, bij de betrokken personen is niet om een reactie gevraagd, zo schrijven diverse Amerikaanse media.

De politie bellen als zesjarige

Carey vertelt dat ze op zesjarige leeftijd eens de politie heeft moeten bellen, omdat haar oudere broer Morgan gewelddadig werd. Morgan zou hun moeder hebben bedreigd en pijn gedaan hebben, waarna de zangeres geen andere manier zag dan agenten erbij te betrekken.

"Terwijl ik niet kon stoppen met huilen probeerde ik de telefooncentrale te vertellen wat er aan de hand was. 'Mijn broer heeft mijn moeder pijn gedaan en ik ben alleen thuis. Alsjeblieft kom helpen.' Een van de agenten keek naar mij en zei tegen zijn collega: 'Als dit kind het haalt, is het een wonder.' Die avond werd ik minder een kind en meer een wonder."

Bedreigd met de dood

Een van de geliefden van haar moeder zou een poging hebben gedaan haar moeder en Carey te vermoorden. "Hij hield een jachtgeweer in één van zijn handen. 'Ik laat jullie niet gaan. Ik snij jullie in stukken en stop jullie in de koelkast zodat jullie hier voor altijd zullen blijven.' Nadat hij dat zei rende ik naar de auto en startte mijn moeder direct de auto."

Gedrogeerd door zus

In het boek vertelt Carey dat ze op twaalfjarige leeftijd is gedrogeerd door haar zus Alison met een flinke dosis Valium. De zangeres zegt dat haar zus haar vervolgens alleen achterliet met haar vriendje die een pistool op zak had.

"John, zijn pistool, en ik maakten twee stops: bij een spelletje kaarten en bij een drive-inbioscoop. John deed zijn arm om mij heen en mijn lichaam verstijfde. Ik kon niet anders dan kijken naar zijn pistool, terwijl hij zich dichter naar me toe bewoog en me kuste. Ik was misselijk en bang, ik voelde me verlamd. Een man zag het gebeuren en staarde de auto indringend aan. Tot vandaag weet ik hoe hij eruitziet, hij heeft me gered."

Ex-man bedreigde haar met een mes

Carey beweert dat haar leven met ex-man Tommy Mottola een ware gevangenis was. Voor de zekerheid had ze altijd een tas ingepakt om bij hem weg te kunnen als de mogelijkheid ontstond, maar de voormalig platenbaas zou haar constant in de gaten hebben gehouden.

Op een gegeven moment ging het zover dat hij haar bedreigde met een mes. "Ik zat stil en keek naar de tafel toen Tommy naar me toe liep, het botermes pakte en het vlakke deel tegen mijn rechterwang drukte. Zijn vrienden zaten erbij en zeiden niks. Dat was de laatste keer dat hij mij als vermaak gebruikte."