Patricia Paay is ouderwets opgevoed en verzorgt zich graag, waardoor ze naar eigen zeggen de perfecte vrouw is. Hoewel ze zichzelf die titel geeft, heeft ze met het ouder worden het streven naar perfectie wel losgelaten.

"Van huis uit ben ik een perfectionist. Toen ik zangeres was, wilde ik in de studio ook altijd het beste laten horen. Maar ik merk dat ik dat, met het ouder worden, wat heb losgelaten. Ik laat me niet meer zo gek maken", aldus de 71-jarige Paay in gesprek met Beau Monde.

Uiterlijke verzorging blijft belangrijk voor Paay. Dat kreeg ze al van haar moeder mee. "Die is 94 en elke ochtend na het douchen maakt ze zich helemaal op. Nog steeds hè!"

Paay vindt het ook belangrijk om in huis de dingen goed op orde te hebben. "Ik zorg dat de wasjes worden gedraaid, dat we schoon beddengoed hebben, dat het huis piekfijn in orde is en dat we iets lekkers eten", vertelt de zangeres.

"Ik kook elke dag. Veel jonge vrouwen doen dat niet meer. Dat vind ik maar raar, maar daar ben ik misschien wat ouderwets in. Heerlijk om voor mijn man te koken. Verder verwacht ik van een man dat hij de rekeningen in de gaten houdt."