Willow Smith is haar ouders Will Smith en Jada Pinkett-Smith dankbaar dat het acteurskoppel eerder dit jaar in alle openheid Pinkett-Smiths relatie met zanger August Alsina besprak. De negentienjarige actrice en zangeres vertelt in Red Table Talk dat haar ouders dat voor haar deden.

"Toen ik zag dat jij en papa dat voor mij deden, wist ik: dat is ware liefde", zegt Smith tegen haar moeder over het bespreken van de buitenechtelijke relatie.

De actrice voelde zich gesterkt door het gesprek dat haar ouders voerden. Ze laat haar moeder, die Red Table Talk presenteert, weten "trots" op haar te zijn.

In juli werd bekend dat Pinkett-Smith in 2016 een kortstondige relatie had met zanger Alsina toen ze tijdelijk niet meer samen was met haar man. In haar online talkshow ging de actrice toen in op de relatie terwijl haar echtgenoot bij haar aan tafel zat.

Willow Smith vertelde in 2017 dat ze het moeilijk vond om twee beroemde ouders te hebben. Het jaar daarop liet ze weten zichzelf weleens te hebben verwond als uitlaatklep voor haar onzekerheid.

Het acteurskoppel Smith en Pinkett-Smith trouwde in 1997. De twee hebben samen zoon Jaden (22) en dochter Willow. Smith kreeg zijn zoon Trey (27) uit een eerder huwelijk.