Amanda Seyfried en haar man Thomas Sadoski zijn voor de tweede keer ouders geworden. Dat melden ze maandag op de Instagram-pagina van War Child USA. Het acteurskoppel heeft de zwangerschap tot maandag verborgen gehouden.

Seyfried en Sadoski lieten via War Child USA en International Network for Aid, Relief and Assistance (INARA), twee goede doelen waar ze ambassadeurs voor zijn, weten dat ze een zoon hebben gekregen.

"Sinds de geboorte van onze dochter drie jaar geleden, is onze toewijding aan de onschuldige kinderen die worden getroffen door conflicten en oorlog een drijvende kracht in ons leven", schrijven de 34-jarige Seyfried en de 44-jarige Sadoski bij een foto van hun zoon. "Met de geboorte van onze zoon is het werk van INARA en War Child onze missie geworden."

Seyfried en Sadoski ontmoetten elkaar tijdens de repetities voor het toneelstuk The Way We Get By. De vonk sloeg definitief over op de set van de speelfilm The Last Word, die in maart 2017 uitkwam.

Het acteurskoppel trouwde in het geheim in 2017, twee weken voordat Seyfried beviel van hun dochter Nina (3).

De pasgeboren zoon van Amanda Seyfried en Thomas Sadoski. (Foto: Instagram/War Child USA)