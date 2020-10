Ryan Dorsey, de ex-man van Naya Rivera, woont sinds vorige week samen met Rivera's zus Nickayla Rivera om voor zijn zoontje Josey te zorgen, meldt Daily Mail maandagavond.

Deze maand zijn Dorsey en Nickayla Rivera samen verhuisd naar een huurhuis. De twee delen naar verluidt de verantwoordelijkheid voor Josey samen met de ouders van Dorsey.

Dorsey en Naya Rivera trouwden in 2014, een jaar later kregen zij hun zoon Josey. Het acteurskoppel scheidde in 2018. De actrice had eerder in 2016 al gevraagd om het huwelijk te beëindigen, maar zag daar in eerste instantie toch van af.

Naya Rivera overleed begin juli in Lake Piru in de Amerikaanse staat Californië. Dit gebeurde toen ze een stukje met haar zoontje ging zwemmen en te maken kreeg met een onderstroom die hen meevoerde. De lokale autoriteiten meldden dat de actrice "al haar energie heeft gebruikt om haar zoontje terug op de boot te krijgen", waarna ze niet voldoende energie had zichzelf nog te redden.