Melanie C vindt het schokkend om nu het taalgebruik van de Britse roddelpers in de jaren negentig, rond de hoogtijdagen van de Spice Girls, terug te lezen. De zangeres vertelt in gesprek met NU.nl dat de tabloids nu subtieler te werk gaan.

"Als ik nu terugkijk naar hoe de Britse roddelpers in de jaren negentig schreef, vind ik het taalgebruik echt schokkend. Er werd op een hele nare manier over mensen geschreven. Dat is nu wel iets veranderd. Je wordt niet meer uitgescholden, maar de ondertoon kan nog steeds vijandig zijn", aldus Melanie Chisholm, zoals 'Sporty Spice', volledig heet.

De zangeres, die vrijdag haar achtste soloalbum uitbracht, heeft al eerder in interviews laten weten dat de manier waarop er over haar uiterlijk werd geschreven door de roddelpers, bijdroeg aan een depressie en eetstoornis waar ze eerder in haar carrière mee kampte.

De Spice Girl prijst zichzelf gelukkig dat er in de hoogtijdagen van de band nog geen sociale media waren. "Je bent nu een makkelijk doelwit van kritiek van iedere keyboard warrior. Je krijgt te maken met haat en dat is niet makkelijk om mee om te gaan, zeker niet als je nog jong bent", aldus Chisholm, die in de hoogtijdagen van de Spice Girls begin twintig was.

Toch ontkomen artiesten niet aan het gebruik van sociale media. "Er staat heel veel druk op jonge artiesten om zichzelf daar te promoten. Het is een gevaarlijk spel waarbij je moeilijk kunt bepalen waar je werk ophoudt en je privéleven begint."

Ook nu vermijdt de 46-jarige zangeres reacties op sociale media nog volledig. "Ik weet dat die ene negatieve reactie toch door mijn hoofd blijft spoken, dus het is beter voor mijn mentale gesteldheid om er gewoon niet naar te kijken."