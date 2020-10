Enzo Knol is met de schrik vrijgekomen bij een onfortuinlijke sprong van een duikplank. De YouTuber sprong van een hoge duikplank door een band, maar kwam met zijn nek op de ring terecht. Na onderzoek blijkt er geen sprake van een breuk.

"Dit was echt even goed schrikken. Gisteren avond ben ik verkeerd terechtgekomen na het springen van de hoge duikplank. Ik probeerde namelijk door een band te duiken. Ik klapte helaas met mijn nek op de band. Meteen naar het ziekenhuis gegaan en een scan gehad", aldus Knol bij een foto van zichzelf met een nekbrace in het ziekenhuis.

Uit de scans blijkt dat hij niets gebroken heeft en op Instagram bedankt hij de medewerkers van de spoedeisende hulp in Zwolle.

Knol maakt het naar eigen zeggen nu goed en is thuis aan het bijkomen.