Chrissy Teigen is in het ziekenhuis opgenomen met hevige bloedingen. Het model is zwanger en moest daarom al bedrust houden, maar de bloedingen zijn inmiddels zo heftig dat doktoren haar constant in de gaten willen houden.

Op Twitter en Instagram vertelt de vrouw van John Legend waarom ze nu in het ziekenhuis ligt. "Ik had al constante bloedingen - en niet een beetje - maar vandaag is het erger dan eerder. En dat voelt niet goed."

Het 34-jarige model vraagt haar volgers op te houden met speculeren over wat er mogelijk mis is tijdens de zwangerschap. "Ik heb heel goede doktoren die ik vertrouw, dus dat mogen jullie ook doen. Er is zoveel meer dan jullie weten. Ik deel veel, maar echt niet alles. Dus alsjeblieft, hou je adviezen voor je."

Teigen zegt dat ze zich verder heel goed voelt en dat haar derde kindje, een jongetje, heel gezond is. "Maar om het simpel samen te vatten: mijn placenta is gewoon heel dun. Hij is gezond en het gaat goed, maar hij heeft geen mooi huisje, om het voor jullie duidelijk te maken."

"Als we de komende week, weken, doorkomen, zijn we uit de gevarenzone. Het is echt eng, maar ik kan niet meer doen dan ik nu al doe", aldus Teigen.

Het model en de 41-jarige zanger hebben samen al twee kinderen: Luna en Miles.